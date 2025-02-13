MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! İşte, 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama!

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek adaylar için önemli duyuru! Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifre giriş yaparak sınav yerlerini öğrendiler. İşte, MSÜ sınav giriş belgesini sorgulama adımları ve merak edilenler...