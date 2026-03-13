Mücteba Hamaney’den ilk mesaj: Saldırılarımız sürecek

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta öldürdügü Iran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine seçilen 59 yasındaki oğlu Mücteba Hamaney'in dün ilk mesajı yayınlandı. Israil medyasının babasının öldürüldügü saldırıda öldügünü ileri sürdügü Mücteba Hamaney'in Telegram hesabında yayınladıgı mesajında "Hürmüz Bogazı'nı kapatma kozunun kullanılması gerektigini" söyledi ve "Komsu ülkelerle dostane iliskilere sahibiz. Sadece askeri üsleri hedef alıyoruz ve Körfez ülkelerine saldırılarımız sürecek" dedi. Ülkelerinin bölünmesini engellediklerini belirten Hamaney, "ABD üslerini vuracagız. Dökülen bütün kan için intikam alınacak" dedi. İranlı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptıgı açıklamada, dini lider Mücteba Hamaney'in de düzenlenen saldırılarda hafif yaralandıgını bildirmisti. Yetkili, Hamaney'in saglık durumunun iyi oldugunu ve görevine devam ettigini açıklamıştı.