Mücteba Hamaney’den Türkiye açıklaması: “Siyonist düşmanın sahte bayrak girişimidir”
İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD/İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Umman’a gerçekleştirilen saldırılara değinen Hamaney, “Bu durum Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir" ifadelerine yer verirken, komşu ülkelerle ilişkilerine de dikkat çekerek, “Ortaya koyduğumuz yaklaşım ciddi ve gerçektir.” dedi.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran yeni yılının (Nevruz) başlaması nedeniyle bir tebrik mesaj yayımladı. Mesajında Nevruz ile Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk geldiğine dikkat çeken Hamaney, "Bu iki dini ve milli bayram nedeniyle milletimizin tüm fertlerini tebrik ediyorum ve özellikle tüm dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE VE UMMAN'DAKİ SALDIRILARI BİZ YAPMADIK"
Hamaney açıklamasında, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırı iddialarına ilişkin, "İyi ilişkilere sahip olduğumuz Türkiye ve Umman'da, bu ülkelerin bazı noktalarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu durum Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
"KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLER CİDDİDİR"
Mesajında bölgesel ilişkilere de değinen Hamaney, komşu ülkelerle ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Komşu ülkelerle ilişkiler konusunda ortaya koyduğumuz yaklaşım ciddi ve gerçektir. Komşuluk bağının yanı sıra, İslam dinine ortak bağlılık, kutsal mekanlar, bazı ülkelerde yaşayan İranlılar, ortak etnik ve dilsel unsurlar ile ortak stratejik çıkarlar, ilişkilerin güçlenmesi için önemli zeminler sunmaktadır" dedi.