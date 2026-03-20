Mücteba Hamaney’den Türkiye açıklaması: “Siyonist düşmanın sahte bayrak girişimidir”

"ÜÇ AYRI SAVAŞLA KARŞI KARŞIYA KALDIK" İran'daki son bir yılda yaşanan gelişmelere değinen Hamaney, "Üç ayrı askeri ve güvenlik süreci ile karşı karşıya kaldık. Birinci savaş, haziran ayında yaşanan savaştı. Siyonist düşman, ABD'nin özel desteğiyle ve müzakereler sürerken alçakça bir saldırı düzenleyerek ülkemizin en seçkin komutanlarından ve önde gelen bilim insanlarından bazılarını ve ardından yaklaşık bin vatandaşımızı şehit etti. Düşman, bir veya iki gün içinde bu halkın sistemi devireceğini sandı. Ancak halkın uyanıklığı ve askerlerimizin cesareti sayesinde kısa sürede geri adım atmak zorunda kaldı. İkinci savaş, Ocak ayındaki darbe girişimiydi. ABD ve Siyonist rejim, ekonomik sorunların etkisiyle halkın kendi hedeflerini gerçekleştireceğini düşündü. Bu süreçte önceki savaşa kıyasla daha fazla sayıda vatandaşımız şehit oldu ve ciddi maddi zararlar meydana geldi" dedi.

"ÜÇÜNCÜ SAVAŞ HALA DEVAM EDİYOR" Üçüncü savaşın ise hala devam ettiğini belirten Hamaney, eski İran dini lideri Ali Hamaney ve diğer İranlı yetkililerin ABD-İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürülmesine değinerek, "Bu savaşın ilk gününde, dini lideri ve birçok ismi kaybettik. Ardından farklı kesimlerden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu savaş, düşmanın halk hareketinden umudunu kesmesinin ardından sistemin başındaki lideri ve bazı etkili askeri isimleri hedef alarak halkta korku ve umutsuzluk oluşturmak, halkı sahneden çekilmeye zorlamak ve bu yolla İran üzerinde hakimiyet kurup ülkeyi bölme hedefini gerçekleştirmek gibi yanlış varsayımla başlatıldı" ifadelerine yer verdi.