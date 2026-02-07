Müebbetlik Guru’ya 15’inci tahliye

Hindistan'da cinayet ve tecavüz suçlarından müebbet hapse mahkûm edilen din adamı Gurmeet Ram Rahim Singh, iyi hal gerekçesiyle 15. kez cezaevinden çıktı. Hindistan'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde müebbet hapis cezası alan tartışmalı guru Gurmeet Ram Rahim Singh, son tahliyesiyle birlikte toplam 15 kez şartlı salıverildi. Singh, 2017'de tecavüz suçundan, iki yıl sonra ise cinayetten hüküm giydi. Buna rağmen bugüne kadar hep serbest kalmayı başardı. Singh, Haryana eyaletinde yürürlükte olan ve iyi hali ödüllendiren yasa kapsamında serbest bırakıldı. Ocak ayı başında cezaevinden çıkan guru faaliyetlerine devam ediyor. Singh'in serbest kalması, kurban yakınlarının tepkisini çekti.