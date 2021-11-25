Muhalif Kürtlerden YPG/PKK’ya kınama

SURİYE Kürt Ulusal Konseyi
(ENKS), Haseke
ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı. Yapılan açıklamada, SDG adını kullanan YPG/ PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için yüzlerce çocuğu kaçırarak ailelerinden kopardığı belirtildi. Açıklamada, "Kürt Ulusal Konseyi olarak SDG'nin (21 Kasım'da) kız çocukları kaçırmasını en sert şekilde kınıyoruz" denildi. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler
(BM) ve insan hakları örgütlerinin göreve çağrıldığı açıklamada, örgüte destek veren uluslararası koalisyon güçlerinden YPG/ PKK'nın paravan kuruluşu SDG'ye baskı yapması talep edildi.