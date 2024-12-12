Muhaliflerden kapsayıcılık mesajı: Suriye’nin yeniden inşa süreci böyle sağlanacak

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada, SMDK Üyesi Ahmed Bakkora'nın, başkent Şam'da Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden dini lider ve kanaat önderlerinin yanı sıra Beşşar Esad rejimi dönemindeki yetkili ve diplomatlarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye halkının tüm kesimleriyle ülke geneli ve özellikle başkent Şam'da toplumsal uyum ve iç barışın inşasına katkı sağlanması için yoğun görüşmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, Bakkora'nın Şam'da Ermeni Katolik Patriği George Asaduryan ve Monsenyör George Bahi koordinasyonunda Şam Kilise İzci Heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Hristiyan topluluğun Suriye'nin inşasında yer alması ve Suriyeli tüm kesimlerin haklarının korunmasının öneminin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, devlette halihazırda oluşan boşluğu Suriye halkının tüm kesimleriyle doldurma konusunun ele alındığı kaydedildi.