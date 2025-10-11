Mühimmat üreten tesiste patlama: 19 kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde mühimmat üreten tesiste meydana gelen patlamada 19 kişiden haber alınamadı. Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten tesiste meydana gelen patlamadan sonra art arda küçük patlamalar yaşandı. Acil durum ekipleri yeni patlamaların yaşanması riskine karşın müdahale etmekte zorluk yaşadı. 80 kişinin çalıştığı tesiste kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bölge Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi. Patlamanın şiddetiyle bölgeye 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesindeki evlerinin sallandığını belirtildi.