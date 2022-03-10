Mülteci çocuk sayısı 1 milyonu geçti

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF
), "savaşın kasıp kavurmaya devam ettiği" Ukrayna
'da çoğunluğu Polonya
, Macaristan
, Slovakya
, Moldova
ve Romanya'ya olmak üzere 1 milyondan fazla mülteci çocuğun aileleriyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler
, toplamda ise 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Mülteci Ajansı Batılı yetkilileri Ukrayna'dan "benzeri görülmemiş bir mülteci akını" olduğu konusunda uyardı ve mülteci sayısının önümüzdeki günlerde dört milyonu bulabileceğini belirtti.