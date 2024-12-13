Mülteci kampı katliamı 33 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 44 bin 875'e yükseldi. Katil İsrail, mülteci kampları başta sivillerin sığındığı her yeri hedef almaya devam ediyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi.İsrail'in Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli öldü.İsrail'in Gazze Şeridi'nde toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.BM'den "Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç" açıklaması yapıldı.