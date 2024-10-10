Mültecilerin oteline bombardıman: 8 ölü, 17 yaralı

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.İsrail ordusu geçtiğimiz gece, Lübnan'ın Sayda kenti kırsalında yer alan Verdaniye beldesindeki bir binaya saldırı düzenledi.Hava saldırısında atılan 3 bomba mültecilerin kaldığı bir butik oteli vurdu. 8 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.İsrail, Lübnan'da dünkü saldırılarında 5 sağlıkçıyı daha katletti. Şimdiye kadar 115 doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü.Katil İsrail ordusu, genişleyen kara saldırıları kapsamında ülkenin güneyindeki 100 yerleşimin daha boşatılmasını talep etti.Birleşmiş Milletler, ülkedeki her dört kişiden birinin, askeri harekât nedeniyle tahliye uyarısı yapılan bölgede kaldığını duyurdu. DIŞ HABERLERİsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın batısındaki, Lübnan Dağı bölgesindeki El-Verdaniye beldesinde hedef aldığı bir binanın enkazından 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi yaşamını yitirdi.Şimdiye kadar 1.2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bu kişiler arasında 350 binden fazla çocuğun olduğu kaydedildi.Lübnan'daki okulların üçte biri evlerini terk etmek zorunda kalanlar için sığınağa dönüştürüldü. DIŞ HABERLERİsrail ordusunun Güney Lübnan'da BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) bulunduğu mevzilere ateş açtığı ve 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.Öte yandan İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ederken, Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket fırlattığı bildirildi. DIŞ HABERLER