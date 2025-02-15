Münih Güvenlik Konferansı’nda ikinci gün: Kritik görüşmeler sürüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konuşmasıyla başlayan konferansın ikinci günü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Ukrayna'nın Geleceği için Beklentiler" konulu konuşmasıyla devam edecek. Bugün, konferansta, uluslararası düzenin durumu ile bölgesel çatışmalar ve krizler üzerine tartışmalar yapılacak. Transatlantik ortaklığın geleceği de konferansın ikinci gününde odak noktası olacak. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği konulu bir panele katılacak.

BAKAN FİDAN'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de NATO, ABD ve transatlantik güvenlik konulu bir panelde konuşacak. Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılıyor. Fidan'ın ikili görüşmelerinin yanında "Şam için Yeni Başlangıç: Suriye'de Geçiş Sürecine İlişkin Beklentiler" adlı panelde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile konuşma yapması bekleniyor.

Başka bir panelde ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy bir araya gelecek. Konferansta ayrıca Dünya Gıda Programı ve Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kuruluşların başkanları da konuşma yapacak.