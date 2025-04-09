Musk Navarro atışmasına ilginç benzetme: Erkeklerin her zamanki hali

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve bir diğer kıdemli danışman Elon Musk'ın bir "araba üreticisi değil, montajcısı" olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Musk da Navarro'nun açıklamalarına "Gerçekten bir geri zekalı." şeklinde cevap vermişti.