Musk seçimler için keseyi açtı: 'Aktivist yargıçlara' karşı milyon dolarlık destek
"America PAC" isimli siyasi eylem komitesi, Wisconsin'deki seçmenlerden "kendi görüşlerini dayatan aktivist yargıçları" reddetmelerini isteyen bir dilekçe duyurmuştu. Ünlü iş insanı Elon Musk, bir etkinlikte dilekçeyi imzalayan 2 kişiye 1’er milyon dolarlık çek verdi.
The Hill'in haberine göre, ABD'li iş insanı Elon Musk, nisan başında yapılacak Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri için düzenlediği etkinlikte, etkinliğe katılmak için "aktivist yargıçlara" karşı dilekçesini imzalayan Nicholas Jacobs ve Ekaterina Diestler'e, 1'er milyon dolarlık çek verdi.
Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çeklerin "dikkat çekmek" için verildiğini belirterek, bu tarz olayların geleneksel medyanın her kanalında paylaşıldığını söyledi.
Musk, medyada aynı ölçüde bir etkiye ulaşmak için kanallara para vermesi halinde "10 katına" mal olacağını kaydederek, "Bu dikkat çekmeye yardımcı oluyor ve sonra da eski medyanın bu konuda aklını kaçırdığını görmek eğlenceli oluyor." dedi.
Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, çekler verilmeden önce eyaletin en üst mahkemesinden, Musk'ın belediye binasında çekleri dağıtmasını engellemesini talep ederek bunun, "oy satın almak" için yapılan "yasa dışı ödemeler" olduğunu savundu.
MUSK'IN DİLEKÇESİ
Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" isimli siyasi eylem komitesi, 21 Mart'ta, Wisconsin'deki seçmenlerden "kendi görüşlerini dayatan aktivist yargıçları" reddetmelerini isteyen bir dilekçe duyurmuştu.
Dilekçeye kaydolan Wisconsin seçmenleri 100 dolar almaya hak kazanırken dilekçe, Musk'ın ekibinin, 1 Nisan'da yapılacak Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri öncesinde oy toplama çalışmaları için seçmen verilerini toplamasına da olanak tanıyor.
Dilekçede katılım için bireylerden isim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermeleri ve "America PAC"ın kendileriyle iletişime geçmesine izin vermeleri isteniyor.