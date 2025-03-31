Musk seçimler için keseyi açtı: ’Aktivist yargıçlara’ karşı milyon dolarlık destek

The Hill'in haberine göre, ABD'li iş insanı Elon Musk, nisan başında yapılacak Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri için düzenlediği etkinlikte, etkinliğe katılmak için "aktivist yargıçlara" karşı dilekçesini imzalayan Nicholas Jacobs ve Ekaterina Diestler'e, 1'er milyon dolarlık çek verdi.

Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çeklerin "dikkat çekmek" için verildiğini belirterek, bu tarz olayların geleneksel medyanın her kanalında paylaşıldığını söyledi.

Musk, medyada aynı ölçüde bir etkiye ulaşmak için kanallara para vermesi halinde "10 katına" mal olacağını kaydederek, "Bu dikkat çekmeye yardımcı oluyor ve sonra da eski medyanın bu konuda aklını kaçırdığını görmek eğlenceli oluyor." dedi.

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, çekler verilmeden önce eyaletin en üst mahkemesinden, Musk'ın belediye binasında çekleri dağıtmasını engellemesini talep ederek bunun, "oy satın almak" için yapılan "yasa dışı ödemeler" olduğunu savundu.