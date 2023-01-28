Musk ve Taibbi, "Rusya'nın ABD siyasetine dahli aldatmacasında" medyayı adres gösterdi

Twitter Dosyaları 15 serisinde, gazeteci Taibbi, kurum içi yazışmaları delil göstererek ABD medyasının, seyircisini Rusya'nın ülke siyasetine etki etmeye çalıştığı yönünde yaptığı haberlerin "aldatmaca" olduğunu belirten, Musk, Rusya konusunda "gerçek dışı bilgilerle halkı yanıltan" Amerikan MSNBC kanalı yöneticilerinin "utanması" gerektiğini ifade etti.

Taibbi, son paylaşımlarında, ABD medyasının ve Demokrat Partililerin Twitter platformundaki bot hesapların Ruslara ait olduğu konusunda yanlış bilgi yaymak için şaibeli bir kaynağa odaklanmalarını eleştirdi.

Serbest gazeteci Taibbi, Ruslara ait olduğu ön koşuluyla bot hesapların hareketlerini takip ettiği iddia edilen "Hamilton 68" isimli kontrol panelinin verilerini irdeledi ve platformun, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde sağ eğilimli birçok Cumhuriyetçi seçmenin paylaşımlarını Rus bot hesapları olduğu konusunda Twitter yöneticilerini ikna etmeye çalıştığını belirledi.

Taibbi, eski FBI özel ajanı ve MSNBC yorumcusu Clint Watts'ın öncülüğünde kurulan ve "neoliberal düşünce kuruluşu" Demokrasiyi Koruma Birliği (ASD) tarafından işletilen Hamilton 68 platformunun, Trump döneminde, yüzlerce ana akım yazılı basın ve TV kanalının haberlerine kaynaklık ettiğini vurguladı.

TWİTTER YÖNETİCİLERİ İNCELEME SONRASI İDDİALARIN "SAÇMA" OLDUĞUNU YAZDI

Gazeteci Matt Taibbi, ASD'nin Rus istihbaratıyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği 600 civarında hesabı inceleyen Twitter yöneticisi Yoel Roth'un bunun "saçma" olduğunu, elle tutulacak bir delil bulunmadığını ifade eden kurumsal yazışmalarının ekran görüntüsünü paylaştı.

Roth'un Ocak 2018'de "Bu aşamadaki tavsiyem bir ültimatom: Listeyi ya siz yayınlarsınız ya da biz yaparız." diyerek ADS ile yüzleşmek istediğini dile getiren kurumsal yazışmasını da paylaşan Taibbi, bazı Twitter yöneticilerinin ise bu konuda çekince ortaya koyduğunu belirtti.

Taibbi, ADS ile yüzleşmek yerine, süreci devam ettirme yolunu seçenler arasında, Twitter'in Küresel Politika İletişimi Başkanı ve daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü olarak çalışan Emily Horne ile yine eski Twitter Kamu Politikası Direktörü olan ve şu an Ulaştırma Bakanı Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Carlos Monje'nin adını verdi.

"Twitter, Hamilton 68'i alenen devre dışı bırakacak cesarete sahip değildi." diyen gazeteci, Parkland saldırısı, Mueller soruşturması, siyahi seçmenlerin manipülasyonu gibi konularda da Hamilton 68'in ABD medyası tarafından kaynak olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Taibbi'nin hedef aldığı medya kuruluşları arasında, The Washington Post ve Politico gibi yayın organları da yer aldı.

TWİTTER DOSYALARI

Elon Musk bir süredir, Twitter'in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.

Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump'ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Twitter dosyaları ifşaatlarında en son gazeteci Alex Berenson, Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıya yer vermişti.