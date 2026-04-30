Musk’tan yapay zekâya 150 milyar dolarlık dava
Avrupa Ko Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle açtığı davada konuştu. Musk, OpenAI'ın kuruluş misyonundan saptığını savunarak 150 milyar dolarlık tazminat talep etti; şirket ise Musk'ı güç ve kontrol arayışıyla hareket etmekle suçladı. Elon Musk, 2024 Ağustos'ta açtığı davada Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, OpenAI'ı "kâr peşinde koşmakla" suçlamıştı. Dava dilekçesinde Musk, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet" ile itham etmişti.