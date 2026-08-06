Müslüman aday kazandı
ABD'nin en kritik salıncak eyaletlerinden Michigan'da Demokrat Parti'nin Senato ön seçimini Mısır kökenli Müslüman aday Abdul El-Sayed kazandı. 39 yaşındaki El-Sayed, İsrail lobisinin (AIPAC) yoğun finansal faaliyetlerine rağmen büyük başarı yakaladı. Lobiden 60 milyon dolarlık dev bir destek alan rakibi Haley Stevens'ı ve diğer üç adayı geride bırakan El Sayed, yüzde 48.6'lık oy oranıyla tarihi bir galibiyete imza attı. Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü Maya Berry, bu seçimi "çok önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi. Yeni Senato adayı Sayed, kasım ayında yapılacak seçimlerde, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk Müslüman olarak kayıtlara geçebileceği belirtiliyor. El Sayed'e, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de destek veriyor.