Müslüman çalışanı ‘başörtüsü’ taktığı için kovmuşlardı: Fransız mahkemesinden emsal karar!

Brüksel merkezli Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE), X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da işten çıkarılan başörtülü Farah isimli kadının ünlü İspanyol giyim mağazasına karşı açtığı davada sona gelindiğini duyurdu.

CCIE'nin 2019'da işten çıkarılan başörtülü kadına destek verdiği davada Paris Temyiz Mahkemesi, İş Mahkemesinin çalışan lehine aldığı kararı onadı.

Başörtülü kadını işten çıkardığı için dini ayrımcılık yapmakla suçlanan mağaza, işten çıkarma kararında "haksız" bulundu.

Farah, 2019'da doğum izninin sona ermesinin ardından işine dönüş yapmış ancak İspanyol giyim mağazası başörtüsü ile işe gelen kadına iş yerinde "dini sembollerin" yasak olduğunu bildirmiş ve işten çıkarmıştı.

Ünlü İspanyol mağazası İş Mahkemesinin aleyhte verdiği kararı temyize götürmüştü.