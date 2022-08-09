Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürüldüğü saldırıların baş şüphelisi yakalandı. Albuquerque Polis Şefi Harold Medina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi o" ifadesini kullandı. Polis, olayla ilgili gelişmelerin daha sonra aktarılacağını bildirdi. Polis, önceki gün, saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın fotoğrafını ve detaylarını yayımlayarak, aracın bulunması için halka çağrıda bulunmuştu.