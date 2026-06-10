Müslüman kılığında Yahudilere saldırdık

İsrail'in 1948'de ilan edilmesiyle dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi için siyonist lobinin akıl almaz kampanyalar yürüttüğü iddiaları birçok kez tartışma konusu oldu. İsrail 'apartheid' rejimini yaratmak için siyonistlerin Yahudilere karşı saldırıları düzenlediği ileri sürüldü. Kanada'da bulunan Montreal Üniversitesi'nde Tarih Profesörü olan Yahudi Yakov Rabkin'in geçmişe dönük itirafları sosyal ağlarda yeniden gündeme geldi. Ünlü tarihçinin anlattığı siyonistlerin Yahudileri İsrail'e göçe zorlamak için uyguladığı taktikler dehşete düşürdü.

FAS, IRAK, MISIR... HER YERDE AYNI TAKTIK

Fas'ta yaşayan kendi milletini İsrail'e göç etmeye zorlamak için nasıl baskı kurduklarını anlatan Rabkin, Müslüman kılığına girip Yahudi kızlarını taciz ederek korkutup kaçırmaya çalıştıklarını ifade etti. "Bilirsiniz, olabilecek en kötü şey bir kızın tacize uğramasıydı" diyen tarihçi, bu durumun pek çok Yahudi'nin Fas'tan ayrılmasına neden olduğunu belirtti. Rabkin, Mısır ve Irak gibi Arap ülkelerinde de Yahudilere karşı şiddet eylemleri gerçekleştirildiğini ifade etti. Rabkin, Yahudi halkının devlet kurmak için bir araç olduğunu söyledi.