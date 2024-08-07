Müslümanlar aşırı sağa boyun eğmiyor

İngiltere'nin Southport kasabasında geçen hafta üç çocuğun saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet eylemleri sürüyor. Çocukları öldürenin Müslüman olduğu yalanının sosyal ağlar üzerinden yayılmasıyla başlayan gösterilerde dün 30 farklı bölgede 100'den fazla eylem yapıldı. Müslümanlar ise kendilerini hedef alan göstericilere karşı boyun eğmeyeceklerini dile getiriyor. 'KORKMAMALIYIZ'İslami Eğitim Vakfı Direktörü Mohamed Abu Muganzi, Müslümanlara yaşam biçimini değiştirmemeleri çağrısında bulunarak, "Çünkü korkarsak onların istediğini yapmış oluruz. Onların yapmak istediği de bizi korkutmak. Her şeyi olduğu gibi yapmaya devam etmeli ancak dikkatli olmalıyız" dedi. Zino isimli bir market çalışanı "erken kapat" uyarılarına rağmen marketi normal saatinde kapattıklarını anlattı. Britanya Müslüman Birliği Sözcüsü Mustafa Al Dabbagh ise "Aşırı sağın şiddet eylemlerinde medya ve siyasetçilerin de rolü var" dedi.İngiltere'de şiddet eylemlerine karışan aşırı sağcıların "terörizm" suçlamasıyla yargılanabileceği bildirildi. Kamu Savcılığı Direktörü Stephen Parkinson, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kraliyet Savcılık Servisi'nin şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak bazı davalarda "terör suçlarını değerlendireceğini" belirtti.AŞIRI sağcıların şiddet olaylarına çocukların da katılması yeni bir tartışmayı başlattı. İngiliz basınına göre gözaltına alınanlar arasında 11 yaşındaki çocuklar da bulunuyor. Kuzey İrlanda'da gözaltına alınanların içinde 14 ve 16 yaşındaki çocuklar da var. Uzmanlar bu yaşlardaki çocukların aşırı sağcı faşistlerle birlikte neden sokak olaylarına karıştıklarını tartışıyor.POLİS memuruna saldırmakla suçlanan 58 yaşındaki Derek Drummond üç yıl hapis cezası aldı. Declan Geiran'a şiddet içeren kargaşa ve kundaklamadan 30 ay, Liam Riley'e ise ırkçılık içeren şiddet suçundan 20 ay hapis cezası verildi. Bir kişi ise "ırkçı nefreti körüklemek" amacıyla internette içerik yayınlamakla suçlanıyor.