Müslümanlara yasak Yahudilere serbest

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek için savaş üstüne savaş başlatan Siyonist İsrail rejimi, Müslümanlara Mescid-i Aksa üzerinden de görülmemiş bir zulüm uyguluyor. İsrail rejimi, İran'a başlattıkları savaşı gerekçe göstererek ramazanın başından bu yana Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. Filistinli yetkililer söz konusu uygulamayı 1967'den bu yana "benzeri görülmemiş bir durum" olarak niteliyor.

TERAVİHTE SALDIRI

İsrail ayrıca Aksa'yı kapatarak ramazan ayının son 10 gününde namaz kılınmasını ve itikafa girilmesini engelledi. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir kapılarından Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı.