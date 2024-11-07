Müslümanlardan Gazze çağrısı

ABD'de dört yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna süper güçlü bir şekilde geri dönen Donald Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözleri tutup tutmayacağı merak ediliyor. Demokratların adayı Kamala Harris'e partisinin İsrail'e verdiği soykırım desteği nedeniyle oy vermeyen Müslümanlar, dün Trump'a seslendi. ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmek de dahil olmak üzere yurtdışında barış arayışına yönelik kampanya vaadini yerine getirmeye öncelik vermeye çağırdı.CAIR Direktörü Nihad Awad, Demokrat yetkililerden, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Gazze'deki soykırıma karşı çıkan Müslümanlar ve diğer seçmenler arasındaki desteğini kaybetmesinden ders çıkarmalarını istedi. ABD'de Michigan eyaleti sakinlerine göre de Demokratlar, "Gazze soykırımı" nedeniyle seçimleri kaybetti. Dearborn sakini Mohammad Abudrabo, "Gazze'de devam eden soykırımın seçim sonuçlarında büyük rol oynadığını düşünüyorum" derken, Ali Altimi "İnsanların bıktığını düşünüyorum ve umarım (Trump) buradaki ekonomik istikrarı sağlar, (Ortadoğu'da) kardeşlerimizin ölümleri durur ve onlar da normal bir şekilde yaşayabilirler" dedi.Trump, rakibi Kamala Harris'a büyük bir fark attı. Partisi Cumhuriyetçiler ise hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladı. Bu duruma dikkat çeken ABD basını, "Trump artık mutlak güce sahip. Ayrıca Beyaz Saray'da tecrübeli. Daha önce yapmak istediklerinin engellendiğini söylüyordu. Bu kez engelleri de aşacak" yorumunu yaptı. Trump'a yakın isimlerden Robert J. Kennedy Jr ise verdiği röportajda "Başkan Trump bana geçen gün Amerikan askerlerini Suriye'den çekmek istediğini söyledi" dedi.Gözler bir yandan da Trump'ın atayacağı isimlerde. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. En çok merak edilen isim ise Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Susie Wiles'de. "Buz kadın" lakaplı Susie Wiles'in Trump'ın Özel Güvenlik Danışmanı olması bekleniyor.Jerusalem Post'un analizine göre Trump'ın zaferi sonrası İsrail, ABD'nin vereceği desteği sorgulamaya başladı. ABD basını da Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile eskiden olduğu kadar iyi olmadığını dile getirdi.Harrisdün mağlubiyeti kabul etti. Kürsüye yakın yerde bir sincabın görüntülenmesi ise ses getirdi. Seçime sayılı günler kala evcil bir sincaba kuduz şüphesiyle ötanazi yapılınca ABD kamuoyunda Harris'e yönelik tepki oluşmuştu. Dünkü görüntünün ardından "Öldürdükleri P'Nut'ın hayaleti geri geldi" yorumları yapıldı