Müslümanların ABD’ye katkısı resmen tanındı

New York Valisi Kathy Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı. Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi.Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı. New York eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı.