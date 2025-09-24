Muson felaketi

Tayvan'da etkili olan Süper Tayfun Ragasa, ülkenin doğusundaki bölgeleri vurarak felakete yol açtı. Belaçin'deki Gangfu kasabasında aşırı yağışlar nedeniyle Matai'an Set Gölü taşınca yerleşim yerleri su altında kaldı. Yetkililer, en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin kaybolduğunu ve çok sayıda kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Hong Kong'da hava durumu uyarıları üst seviyeye çekildi, uçuşlar ertelendi, okullar tatil edildi. Tayfunun rotası ve ilerleyişi, önümüzdeki saatlerde hasarın boyutlarının netleşmesine neden olacak. Yetkililer, kurtarma ekiplerini afet bölgelerine sevk ederek arama çalışmaları yürütüyor.