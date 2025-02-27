Mussolini’ye verilen ünvan 101 yıl sonra geri alındı

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısında yer alan Salo kenti, 1922-1943 yıllarında yönetimde olan faşist lider Benito Mussolini'ye verdiği "fahri vatandaşlık" ünvanını 100 yıldan fazla bir süre sonra geri aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkede faşizmle anılan yerlerin başında gelen Salo kentinin belediye meclisi dünkü toplantısında, Mussolini'ye Mayıs 1924'te verilen "fahri vatandaşlık" ünvanının geri alınmasını karara bağladı. Söz konusu karar, belediye meclisinde sol partilerin oylarıyla alındı.

Salo'nun 29 yaşındaki belediye başkanı Francesco Cagnini, "Bugünün İtalya'sında artık onun fikirlerine yer yok." dedi.

Haberlerde, Salo kent meclisinde son 20 yılda 3. kez Mussolini'ye verilen ünvanın geri alınması için teklif verildiği ve sol partilerin 3. girişimlerinde istedikleri sonucu elde edebildiği belirtildi.

Salo kenti, 2. Dünya Savaşı sırasında diktatör Mussolini'nin Nazi Almanyası'nın güdümündeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni (RSI) 1943 yılında kurduğu yer olarak biliniyor.

İtalya'da bazı faşist gruplar ve Mussolini sempatizanları her yıl, faşist liderin Ekim 1922'de yaptığı "Roma'ya yürüyüş" olarak bilinen, başkente yürüyüp iktidarı ele geçirmesinin yıl dönümünde Salo kentine "hac" yolculuğu yapıyor.