Mutabakatta derin çatlak

ABD-İran hattında, diplomatik müzakerelerin yeni turuna günler kala karşılıklı saldırılar bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye çıkardı. ABD ordusunun İran'ın Sirik kentine düzenlediği saldırılarla kırılgan ateşkes süreci yeni bir krizle karşı karşıya. ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak İran'a ait füze ve dron depolarını hedef aldığını kaydetti. Tahran yönetimi ise bu hamlenin yeni imzalanan mutabakat zaptını açıkça ihlal ettiğini belirtti. Devrim Muhafızları, ABD'nin bu hamlesine yanıt olarak bölgede Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

Tahran'daki siyasi kanat da saldırılara sert tepki gösterdi. İran devlet medyası, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik şehri ile Keşm Adası civarının hedef alındığını doğrularken, liman altyapısında bir hasar meydana gelmediğini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Ebrahim Azizi, Washington'ı diplomasiye bağlı olmadığını bir kez daha kanıtlamakla suçladı. Bahreyn, İran'ın topraklarını bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) hedef almasını kınadı. Yaşanan bu son kriz, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet mücadelesini yeniden alevlendirdi. Küresel ekonomik dengeleri sarsan İran savaşında enerji, savunma, finans ve lojistik devleri yüksek fiyatlar ve artan talep sayesinde milyarlarca dolarlık ek gelir elde ederek savaşın görünmeyen kazananları oldu.