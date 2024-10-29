Mutfaktaki gizli tehlike

Gazlı ocakların sağlık üzerindeki etkilerini araştıran çalışma sonuçları şaşırttı. Euronews'te yer alan habere göre dünya, neredeyse 50 yıldır gazlı ocaklardan yayılan nitrojen dioksitin (NO2) tehlikelerinin farkında. İspanya'daki Jaume I Üniversitesi'nden bilim insanları, mevcut araştırmaları Avrupa'daki evlerde ölçülen NO2 değerleriyle ilişkilendirerek yıllık ölüm sayısını tahmin ettiler. 14 Avrupa ülkesinde gazlı ocaklardan çıkan dumanların var olan hava kirliliğiyle birleşerek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarını ihlal etmesi nedeniyle ortalama bir evin içinde tehlikeli koşulların oluştuğu tespit edildi. Çalışmada, gazlı ocakların yılda yaklaşık 40 bin Avrupalının erken ölümüne katkıda bulunduğu sonucuna varıldı.Çalışmanın başyazarı Dr. Juana Maria Delgado-Saborit, "NO2 kirliliğinin gazlı ocak kullanılan mutfaklarda elektrikli ocaklara kıyasla çok daha fazla olduğunu ilk kez 1978 yılında öğrendik. Ancak şimdi insan yaşamına etkisiyle ilgili bir rakam söyleyebiliyoruz" dedi. Gazlı ocakların, kapalıyken bile güçlü bir sera gazı olan metan sızıntısı yaptığı da tespit edildi. Avrupa'daki evlerin yaklaşık üçte biri gazlı ocaklarla yemek pişiriyor ve en yüksek NO2 seviyelerine sahip olanlar da bu evler. Kirlilik en çok havalandırması yetersiz olan ve uzun süre yemek pişirilen evlerde görülüyor.Avrupa Halk Sağlığı Birliği (EPHA) hükümetlerin vatandaşları sigaradan vazgeçirmeye yardımcı olduğu gibi, gazlı ocakların kullanımının bırakılmasına da yardımcı olmaları gerektiğini savunuyor.