‘Müthiş Dadı’ filmi gerçek oldu: Ölen annesinin kılığına girdi, binlerce avroluk maaş aldı

Kimliği açıklanmayan adamın, 82 yaşında ölen annesi Graziella Dall'Oglio'nun ölümünü yetkililere bildirmediği ortaya çıktı. Corriere della Sera'nın haberine göre adam, annesinin bedenini bir uyku tulumuna koyarak evin çamaşır odasında sakladı. Yetkililer cesedi bulduğunda bedenin artık mumyalaşmış hâlde olduğu belirtildi.

İtalya 'da 56 yaşındaki işsiz bir adam, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini evde saklayarak onun kılığına girip emekli maaşını almaya devam etti. Olay " Müthiş Dadı " filmine vurgu yapılarak "Müthiş Dadı skandalı" olarak adlandırıldı.

ANNE KILIĞINA GİRİP MAAŞ ALDI, KİMLİK YENİLEDİ

Oğlu, emekli maaşını alabilmek için peruk, makyaj ve kıyafetlerle annesinin kılığına girdi. Hatta annesinin ölümünden sonra resmi bir daireye giderek onun kimlik kartını yenilemeyi bile başardı.

Gazeteye göre, emekli maaşı ve üç evden oluşan gayrimenkuller sayesinde yılda yaklaşık 61 bin dolar gelir elde ediyordu.

Yetkililer, adamın Müthiş Dadı tarzı bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Bu ifade, Robin Williams'ın 1993 yapımı filminde çocuklarını görebilmek için mükemmel bir dadı kılığına giren bir komedyeni canlandırmasına gönderme yapıyor.

DEVLET MEMURU ŞÜPHELENDİ, OYUN BOZULDU

Gerçek, dikkatli bir devlet çalışanının adamın "erkeksi" özelliklerini fark etmesiyle ortaya çıktı. Kalın boynu ve düşük ses tonu memurun dikkatini çekti. Yetkililer durumu araştırınca, anne ile oğlunun fotoğraflarını karşılaştırarak dolandırıcılığın yıllardır sürdüğünü tespit etti.

EVDE ARAMA YAPILDI, ŞÜPHELİ DURUM YOK

Adam, polis ekiplerine evde arama yapmaları için izin verdi. Memurlar, çamaşır odasında Dall'Oglio'nun cesedini buldu. İlk değerlendirmelerde ölümde şüpheli bir durum olmadığı, muhtemelen doğal nedenlerle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, "Muhtemelen doğal nedenlerle öldü ancak bu otopsiyle kesinleşecek. Çok tuhaf ve çok, çok üzücü bir hikâye," dedi.

DOLANDIRICILIK VE CESET SAKLAMA SUÇLAMASI

56 yaşındaki adam hakkında, yasadışı ceset saklama ve sosyal yardım dolandırıcılığı suçlarından soruşturma yürütülüyor. Gözaltına alınıp alınmadığı ise henüz net değil.