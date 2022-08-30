Müttefikimizi kutluyoruz

Büyük Zafer'in 100'üncü yılı Türkiye dışında da birçok yerde kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri gerçekleştiriliken, Azerbaycan'ın başkentindeki Bakü Türk Şehitliği'ndeki törende de birlik mesajları verildi. Kosova, Rusya ve İsveç gibi ülkelerde de etkinlikler yapıldı. Liderlerden ise Türkiye'ye kutlama mesajları gönderildi:Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Başkomutan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Türk ulusunu KKTC'den selamlıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Aliyev, "Şanlı zaferden bir asır sonra bugün kardeş Türkiye, sizin önderliğinizde çok yönlü gelişen ve güçlü bir ülke haline gelmiştir" dedi.Müttefik Kara Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıldönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" paylaşımı yapıldı.Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiler.