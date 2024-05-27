Müttefikleri de suçluyor: Sınırını aştı

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail, savaş uçakları, toplar ve tanklarla Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi. Öte yandan İsrail'in en önemli müttefiklerinden Almanya da İsrail'i suçladı. İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Açlık, Filistin halkının çektiği acılar ve Gazze'deki saldırılar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor. İsrail orada sınırları aştı. Bunu yapmamalı" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise bölgede şiddetin yayılması riskinin "hiç olmadığı kadar yüksek" olduğuna işaret ederek, Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünü sona erdirmenin tek yolunun İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.