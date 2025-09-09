Müzakere heyetine suikast

Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren, Suriye, Lübnan, Tunus, İran ve Yemen gibi ülkelere pervarsızca saldıran İsrail bu kez de Katar'da suikast gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi.

TRUMP'IN PLANI MASADAYDI

Al Jazeera'ye konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti. Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü. Hamas ise liderlerinin saldırıdan kurtulduğunu bildirdi. Ancak saldırıda hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el- Hayye'nin de aralarında olduğu 5 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail saldırısında güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler olduğunu bildiren Katar ise saldırıları "korkakça" şeklinde niteleyerek, "en sert şekilde" kınadı. Katar ayrıca arabuluculuk pozisyonundan çekildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKINDI

Al Jazeera'de yer alan bilgilere göre, İsrail'in hedef aldığı ve dumanların yükseldiği bölge izole bir alan değil aksine yerleşim yerlerine oldukça yakın. Kanal 12'ye göre Hamas liderliğine Katar'da düzenlenen saldırının resmi adı, "Atzeret HaDin" yani kabaca "Kıyamet Günü" anlamına geliyor.