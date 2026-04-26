Müzakere masası kurulamadı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaşın akıbeti merakla bekleniyor. Ateşkesin uzatılması kararı sonrası tansiyon düşse de özellikle Hürmüz Boğazı nedeniyle karşılıklı restleşmeler sürüyor. Savaşın yeniden başlaması endişesini yaşayan dünya, ABD ve İran'ı Pakistan'daki barış masasında ikinci kez buluşturma çabalarına kilitlendi. Ancak dün gelen haberler hayal kırıklığına neden oldu.

ERAKÇİ: ABD CİDDİ DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Görüşmelerinin ardından Ummam'a giden Erakçi, Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Erakçi, "Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim" ifadelerini kullandı.

İran tarafı daha önce ABD heyetiyle herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti. Erakçi'nin Pakistan'dan ayrılmasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız. Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız" dedi. Trump Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ise ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Hayır. Bu öyle bir şey anlamına gelmiyor. Henüz bunu düşünmedik" dedi.





İLK UÇUŞ İSTANBUL'A

İran, 28 Şubat'ta ABDİsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlatırken ilk uçuş İstanbul'a gerçekleştirildi.





IRAN: ABLUKA SÜRERSE SERT YANIT VERECEĞİZ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar" ifadelerine yer verilirken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü ve daha hazır olduğu vurgulandı.



GEMİYE EL KOYDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve son aylarda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği belirtilen 'EPAMINODES' isimli gemiye el konulduğunu duyurdu. Öte yandan İran lideri Mücteba Hamaney'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ülkesinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.