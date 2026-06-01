Müzakere öncesi karşılıklı misillemeler
ABD ile İran arasında nükleer taslak üzerinden barış arayışları sürerken, Kuveyt'teki Amerikan üssüne düzenlenen ve 5 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan misilleme saldırısı, diplomatik süreci sekteye uğratabilecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşma taslağında bazı maddelerin değiştirilmesini istediği iddia edildi. Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddeler ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde daha fazla ayrıntı istediği iddia edildi. İran tarafının değişiklik taleplerine yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.