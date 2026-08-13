Müzakere yok ateşkese devam
İran ve ABD'li yetkililerin, mutabakat zaptının son günü olan 17 Ağustos'a yaklaşırken ateşkes süresini uzatma yönünde karar aldığı öne sürüldü. Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın yürürlükteki ateşkesi uzatma konusunda mutabık kaldığını bildirdi. Söz konusu karar, iki ülke arasında nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 günlük bir müzakere süreci öngören İslamabad Mutabakatı'nı kapsıyor. Sürecin arabuluculuk ayağına yakın kaynaklar ise tarafların uzatma kararını heyetlere resmen ilettiğini belirtti. Reuters'a konuşan İranlı üst düzey yetkili, ateşkese yönelik taraflar arasında bir ilerleme kaydedildiği iddiasını yalanladı. Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husiler, Babülmendep Boğazı'nda ticari gemilere yönelik insansız hava aracı ile saldırıları düzenlemeye devam ediyor.