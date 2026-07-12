Müzakereler çıkmaza girince Trump yine tehdide sarıldı: Haritadan sileriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast planladığına ilişkin iddialarla ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişimine karşı bin füzenin İran'a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirterek tehdit etti.

Truth Social hesabı üzerinden yayınladığı mesajda bin füzenin atışa hazır şekilde İran'a kilitlenmiş durumda olduğunu ifade eden Trump, "İran hükümeti dünyanın birçok köşesinde dile getirdiği, görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana suikast düzenleme veya suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olursa bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir" ifadelerini kullandı.

BİR YIL BOYUNCA BOMBARDIMAN

Bu konudaki gerekli emrin şimdiden ABD ordusuna verildiğini kaydeden Trump, "ABD ordusu, gerekli olması halinde uzatılabilecek 1 yıllık süre boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır, istekli ve muktedirdir" dedi.

Trump, İran'ı haritadan silmekle tehdit ettiği mesajını "Allah'a hamdolsun" (Praise be to Allah) ifadeleriyle sonlandırdı. ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesi'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı öne sürülmüştü. İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmemişti.

BARIŞ MASASI DEVRİLECEK Mİ?

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD'nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran-Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi. İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden ve Batı ile yürütülen nükleer müzakerelerde sert tutumuyla bilinen Said Celili de ABD ile müzakerelerin "zayıflık" olarak algılanabilecek bir zemine oturtulmasına karşı uyarıda bulundu.

HÜRMÜZ İÇİN GEÇİŞ TAAHHÜT TALEBİ

ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin "verimli" geçtiğini ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söylerken ABD ve İran arasındaki arabulucu ülkelerden olan Umman'ın başkenti Maskat'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD Hazine Bakanlığı'nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yeni yaptırımların Mutabakat Zaptı'nın 9. maddesine aykırı bularak eleştirdi. Erakçi ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.

NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde kaybedeceği kanaatine varması durumunda Lübnan'a saldırıları, İran ile daha geniş bir savaşa yol açacak şekilde artırabileceğini belirtti.