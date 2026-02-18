Müzakereler fırtına öncesi sessizlik mi? ABD’den bölgeye yeni sevkiyat! İran’dan “Vazgeçmeyeceğiz” mesajı
İran-ABD arasında Cenevre’de gerçekleşen müzakereler sonrası sular durulmak bilmiyor. Bölgede gerilim iyice tırmanırken, ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği savaş ihtimalini güçlendirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız." dedi.
Öyle ki İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, geçtiğimiz gün müzakerelere ilişkin yaptığı konuşmada, "Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız. Ancak sağlık, tarım, sanayi gibi barışçıl alanlarda kullanılan nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz." ifadesini kullanmıştı. Bu kapsamda Orta Doğu'da yaşanan bu yüksek tansiyonun daha ne kadar sürüp sürmeyeceği ise merak konusu.
ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor. Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.