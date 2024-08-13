Müzakerelerin üçüncü turu 17 eylül’de Ankara’da

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetleri Türkiye'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmelerde iki taraf bir araya gelmedi. Ayrı salonlarda bulunan heyetlerle Türk yetkililer ayrı ayrı görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda ilerleyen süreçte tarafların uzlaşması ve somut sonuç elde edilmesine yönelik olarak yoğun çaba gösterildi. Somali ve Etiyopya'nın ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınarak uzlaşı sağlanmasına gayret edildi. 2 gün süren toplantılarda bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Kayda değer bir ilerleme kaydedildi. Fidan, tarafların üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğini açıkladı.