Müzeler soyguncuların hedefinde

ABD'nin California eyaletinde yaşanan müze hırsızlığı akıllara geçtiğimiz günlerde dünyanın gündemine oturan Fransa'daki Louvre soygununu getirdi. Oakland kentindeki bir depoda, Oakland Müzesi'ne ait binden fazla tarihi eserin çalındığı bildirildi. Polis, soygunun 15 Ekim sabahının erken saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Çalınan eserler arasında mücevherler, metal sanat eserleri ve Amerikan yerlilerine ait sepetlerin bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Müze Müdürü Lori Fogarty, yaptığı açıklamada olayın ardından kamuoyunun bilgilendirildiğini belirterek, "Bu yalnızca müze için değil, toplumumuz için de bir kayıp. Halkımızın eserlerin geri dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

TOPLUM İÇİN KAYIP

Fogarty, soygunun "fırsatçı bir hırsızlık" olduğunu, planlı bir sanat kaçakçılığı olmadığını ifade ederek "Hırsızların binaya girmenin bir yolunu bulduklarını ve rastgele eşyaları alarak çıktıklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı olarak biri kadın 3 kişi tutuklandı.