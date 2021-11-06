Müzik festivalinde izdiham: 8 ölü

ABD
'nın Texas
eyaletine bağlı Houston
kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham çıktı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde rap'çi Travis Scott
'un sahne aldığı sırada kalabalık, sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalıştı. Çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Yaralılardan yaklaşık 20 kişi hastaneye kaldırılırken 11'i ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu aktarıldı. Festivalin kurucusu Scott, 75 dakikalık performansı sırasında seyircilerin zor durumda olduğunu görünce konserine birkaç kez ara vermek zorunda kaldı. DIŞ HABERLER