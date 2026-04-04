Müzik okulu vuruldu

ABD'ninköprü saldırısı aynı zamanda İran'daki Doğa Günü kutlamalarını da hedef aldı. Bölgede en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 95 kişi de yaralandı. Saldırılarda 250 öğrencisi olan Honiak isimli bir müzik okulu da yerle bir edildi. Trump'ın "İran'ı Taş Devri'ne çeviririz" tehdidinden bu yana İran'da 20 sivil yaşamını yitirdi.

KARA SALDIRISI TATBİKATI

ABD deniz piyadelerinin Diego Garcia üssünde çıkarma tatbikatı gerçekleştirdiği belirtili. İran'dan ise "ABD'nin kara saldırısına hazırız, Amerikan askerlerine felaket yaşatacağız" mesajı paylaşıldı. ABD'li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'daki Patriot ve THAAD füze stokunun bir haftada tükenebileceği tahmininde bulundu.