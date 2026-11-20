Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve soykırım yaptığı Arakanlı Müslümanların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti. Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davadaki kararı Barış Sarayı'nda okuyan Divan Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü, cinsel şiddet uyguladığını ve Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını belirtti.

Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğü vurgulanan kararda çocuklara aşırı şiddet uygulandığı, cinsel şiddete başvurulduğu ve Arakanlı Müslümanların evlerinin yakıldığı ve Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğu kaydedildi.

SUÇLAR DELİLLERLE SABİT

Divan, Myanmar'ın 2005-2018 döneminde getirdiği özel evlilik şartları, çocuk sayısı sınırlamaları ve cinsel şiddet yoluyla Arakanlı Müslümanların doğumlarını engellemeyi amaçladığına tamamen ikna olduğunu kaydetti. UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

TEŞEKKÜRLER GAMBİYA!

Lahey'in kararından sonra Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlar Gambiya'ya teşekkür eden pankartlar açtı.

AF ÖRGÜTÜ: İSRAİL'E KARŞI AÇILAN DAVA İÇİN DE ÖNEMLİ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesini "tarihi bir karar" olarak nitelendirerek, karardaki soykırım kastına ilişkin değerlendirmenin İsrail'e karşı açılan soykırım davası açısından da önem taşıdığını bildirdi.