Myanmar depremi Tayland’ı sarsıyor: Halk paniğe kapıldı

Myanmar'da cuma günü meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Yerel saatle 09.29 ve 10.05 saatlerinde Myanmar'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremler Tayland'da da hissedildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sarsıntılar sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken, birçok bina acil olarak tahliye edildi. Şehir merkezinde çok sayıda gökdelenin bulunduğu Bangkok'ta, hissedilen sarsıntılar ve tahliye çağrıları paniğe neden oldu.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada halka sakin olmaları çağrısında bulundu.

Depremlerin merkez üssünün Myanmar olduğunu ve Bangkok'ta yalnızca artçı sarsıntıların hissedildiğini belirten Shinawatra, hükümet kurumlarının deprem verilerini yakından takip ettiğini ve bu sabah Myanmar merkezli olduğu tespit edilen depremin Bangkok'ta herhangi bir yıkıma yol açmadığını ifade etti.