Myanmar depremi Tayland’ı sarsıyor: Halk paniğe kapıldı
Myanmar’da gerçekleşen yıkıcı depremlerin etkisi Tayland’da da hissediliyor. Devam eden artçı sarsıntılar başkent Bangkok’ta yeniden paniğe neden oldu. Öte yandan, Myanmar hükümeti de ülkede ulusal yas ilan etti. Şu ana kadar felaket nedeniyle 1700’den fazla kişi can verdi.
Myanmar'da cuma günü meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Yerel saatle 09.29 ve 10.05 saatlerinde Myanmar'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremler Tayland'da da hissedildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sarsıntılar sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken, birçok bina acil olarak tahliye edildi. Şehir merkezinde çok sayıda gökdelenin bulunduğu Bangkok'ta, hissedilen sarsıntılar ve tahliye çağrıları paniğe neden oldu.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada halka sakin olmaları çağrısında bulundu.
Depremlerin merkez üssünün Myanmar olduğunu ve Bangkok'ta yalnızca artçı sarsıntıların hissedildiğini belirten Shinawatra, hükümet kurumlarının deprem verilerini yakından takip ettiğini ve bu sabah Myanmar merkezli olduğu tespit edilen depremin Bangkok'ta herhangi bir yıkıma yol açmadığını ifade etti.
TAYLAND'DAKİ HASARLA İLGİLİ RAPOR YAYINLANDI
Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise cuma gününden itibaren bölgede 207 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, bu sabah yaşanan sarsıntılar nedeniyle Bangkok'ta 8 binanın tahliye edildiği açıklandı. Tahliye edilen binalar arasında bir hükümet binası, bir hastane binası, bir mahkeme binası ve bir askeri okul bulunuyor.
Tayland Afet Birimi'nin son raporuna göre depremlerden 18 ilde 591 hane, 66 tapınak, 92 hastane, 9 bina, 58 okul ve 27 hükümet binasının hasar gördüğü belirtildi.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiği ve depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.
Myanmar'da şiddetli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, şimdiye kadar bin 700'den fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uluslararası yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ederken, ülkedeki birimlerin arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldığı ve kısıtlı imkanlar nedeniyle ülkede can kaybının 10 bini aşabileceği belirtiliyor.
Depremlerden etkilenen Tayland'da ise 18 kişi hayatını kaybetti ve 33 kişi yaralandı. Bangkok'ta çöken 33 katlı gökdelen inşaatında devam eden arama kurtarma çalışmalarında üçüncü güne girilirken, kayıp 78 kişi için umutlar azalıyor.