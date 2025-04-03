Myanmar lideri deprem felaketi sonrası Tayland’a gidiyor

Myanmar'da meydana gelen Tayland'ın başkenti Bangkok olmak üzere komşu ülkelerde de hissedilen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybının 3 bin 85'e yükseldiği bildirildi. Depremlerde 4 bin 715 kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.