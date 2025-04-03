Myanmar lideri deprem felaketi sonrası Tayland’a gidiyor
Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerin ardından bölgesel zirve için Tayland'a gideceği öğrenildi.
Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in, depremlerin ardından bölgesel zirve için Tayland'a gideceği duyuruldu.
Zirveye Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'nın da katılacağı belirtildi.
Myanmar'da meydana gelen Tayland'ın başkenti Bangkok olmak üzere komşu ülkelerde de hissedilen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybının 3 bin 85'e yükseldiği bildirildi. Depremlerde 4 bin 715 kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.