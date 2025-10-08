Myanmar ordusu festivali kana buladı! 40 ölü

Patlamalar sonucu cesetlerin dağıldığı, bu nedenle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin zorlaştığı belirtildi.

DARBE KARŞITLARI KASABADA BULUNUYOR

İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Myanmar'da bazı cunta karşıtı gruplar, ordunun 2021'de yönetime el koymasından bu yana her sene "Işık Festivali" anlamına gelen "Thadingyut" adlı dini festivalde mumlarla barışçıl yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.