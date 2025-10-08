Myanmar ordusu festivali kana buladı! 40 ölü
Myanmar ordusu cunta karşıtı gösteriye saldırı düzenledi. Askeri yönetim sivillerin üzerine motorlu yamaç paraşütüyle bomba bıraktı. Olay nedeniyle en az 40 kişi yaşamını yitirdi.
Myanmar ordusu, Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef aldı.
Yüzlerce kişinin toplandığı alana motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakılarak düzenlenen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Patlamalar sonucu cesetlerin dağıldığı, bu nedenle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin zorlaştığı belirtildi.
DARBE KARŞITLARI KASABADA BULUNUYOR
İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.
Myanmar'da bazı cunta karşıtı gruplar, ordunun 2021'de yönetime el koymasından bu yana her sene "Işık Festivali" anlamına gelen "Thadingyut" adlı dini festivalde mumlarla barışçıl yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.
MYANMAR'DAKİ CUNTA YÖNETİMİ
Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı.
Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti.