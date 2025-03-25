Myanmar ordusu sağlık ocağını bombaladı: 11 ölü

Saldırının bir tanığı, "Sağlık ocağı binası tamamen yok oldu. Her yere dağılmış ceset parçaları vardı. Komşu bir ev de küle döndü." dedi.

Bombalamada, köy merkezindeki bir sağlık ocağı da hedef alındı. Aralarında başhekim ve ailesinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

MYANMAR'DA ORDU YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.