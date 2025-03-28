Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem: 144 ölü

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 144 kişi yaşamını yitirdi, 730'dan fazla kişi de yaralandı. 6 bölgede acil durum ilan edildi. Sagaing'de bir köprü yıkıldı, Nepido'daki birçok tapınak ve ev hasar gördü. Sarsıntı, binlerce kilometre uzakta, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. İnşaat halindeki 30 katlı bir kule çöktü. Ülke "acil durum bölgesi" ilan edildi.