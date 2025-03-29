Myanmar’da bilanço ağırlaşıyor

Myanmar'da 12 dakika arayla meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısı 1644, yaralı sayısı da 3 bin 408'e yükseldi. Hastaneler dolduğu için yaralılar tedavi için spor salonlarına yatırılıyor. Arama çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağı belirtildi. Askeri yönetimin uluslararası yardım çağrısından sonrası Çin, Rusya ve Hindistan yardım ekiplerini ülkeye sevk etti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini tahmin ediyor. Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken gökdelen inşaatında 6 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. 100 kişiden hâlâ haber alınamıyor. CNN'e konuşan jeolog Jess Phoenix, "Böyle bir depremin açığa çıkaracağı kuvvet yaklaşık 334 atom bombasının gücüne eşit" dedi.