Myanmar’da depreme rağmen ateşkes ilan edilmedi: Askeri operasyonlar sürecek

Myanmar Now'ın haberine göre askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG), 2 haftalık ateşkes teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Min, Myanmar ordusuyla çatışan silahlı grupların "saldırı için toplandığını ve eğitim yaptığını" öne sürdü.

NUG'un ateşkes teklifini geri çeviren Min, bu gruplara karşı askeri operasyonların devam edeceğini belirtti.