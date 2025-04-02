Myanmar’da depreme rağmen ateşkes ilan edilmedi: Askeri operasyonlar sürecek
Myanmar’da, darbe karşıtları tarafından kurulan Ulusal Birlik Hükümeti ülkedeki çatışmaların kısa süreliğine durması için ateşkes teklifinde bulunmuştu. Ancak askeri yönetim talebi reddetti ve operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Myanmar Now'ın haberine göre askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG), 2 haftalık ateşkes teklifine ilişkin açıklama yaptı.
Min, Myanmar ordusuyla çatışan silahlı grupların "saldırı için toplandığını ve eğitim yaptığını" öne sürdü.
NUG'un ateşkes teklifini geri çeviren Min, bu gruplara karşı askeri operasyonların devam edeceğini belirtti.
DEPREMİN ETKİLERİ SÜRÜYOR
Bu arada Myanmar'daki depremde enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, başkent Nepido'da 26 yaşındaki kişi, 9 saatlik çalışma sonucu bir otelin enkazından yaralı çıkarıldı.
Yaklaşık 108 saat boyunca mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 2 bin 886 kişi hayatını kaybetmişti.
Deprem, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.
Myanmar'da depremler büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.