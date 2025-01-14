Myanmar’da heyelan faciası: Madencilik alanında 12 kişi can verdi

50'YE YAKIN KİŞİ KAYIP

Arama kurtarma görevlileri ise bölgede büyük miktarda çamur olduğunu ve bu durumun çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti. Görevliler, çalışmaları için makinelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yerel basında, bölgedeki heyelan sonucu 30 ila 50 kişinin kayıp olabileceği ifade ediliyor.

Bölgede yeşim madenciliği yapılan alanlarda yılda birkaç kez toprak kayması meydana gelirken, Temmuz 2020'de aynı bölgede gerçekleşen heyelanda 160'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.