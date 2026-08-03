Myanmar’da kuş sürüsü askeri uçağı düşürdü: Pilot ölümden döndü
Myanmar Hava Kuvvetleri’ne ait eğitim uçağı, tatbikat sırasında kuş sürüsüne çarpmasının ardından düştü. Motoru alev alan uçaktan pilot güvenli şekilde fırlarken, kazada yaralanan olmadı.
Myanmar International TV'nin haberine göre, Myanmar Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağına Yangon şehrinin Hmawbi bölgesi yakınlarındaki tatbikat sırasında kuş sürüsü çarptı.
Uçağın pilotu, çarpma sonrası motoru alev alan uçağı ıssız bir alana doğru yönlendirdi ve güvenli şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı.
Nyaung Hnit Pin köyü yakınlarına düşen askeri uçakta, mürettebat üyelerinden yaralanan olmadı.
Alınan ihbar sonrası güvenlik güçleri uçağın düştüğü yere sevk edildi ve bölge güvenlik kordonuna alındı.
Hmawbi bölgesinde, Myanmar ordusuna ait hava üssü bulunuyor.
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